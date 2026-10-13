В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
- 13 октября, 2026
- 10:46
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В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Лаоса был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса.
Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а члены лаосской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
В заключение главы государств сделали официальное фото.