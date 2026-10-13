В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Лаоса был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса.

Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а члены лаосской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

В заключение главы государств сделали официальное фото.