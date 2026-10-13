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    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 10:46
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса

    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Лаоса был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса.

    Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

    Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а члены лаосской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    В заключение главы государств сделали официальное фото.

    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Фото
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Фото
    Official welcome ceremony held in Baku for President of Laos
    MiniBoss
    MiniBoss

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