İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:44
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Bakıda oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Laos Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laos Prezidenti Thonqlun Sisuliti qarşıladı.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Laos Prezidentinə raport verdi.

    Laos Xalq Demokratik Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirildi.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitin qarşısından keçdi.

    Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Thonqlun Sisulitə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu.

    Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    İlham Əliyev Rəsmi qarşılanma Azərbaycan-Laos münasibətləri Laos
    Foto
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса
    Foto
    Official welcome ceremony held in Baku for President of Laos
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    02:24
    Albaniyada etirazçılar İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına giriblər
    Digər ölkələr
    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    Foto
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    Foto
    UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti