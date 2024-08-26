Госагентство по туризму планирует организовать поездки для гостей COP29

Для гостей, которые примут участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будут организованы ознакомительные поездки.

Для гостей, которые примут участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будут организованы ознакомительные поездки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, планируется посещение музеев, театров, опер, галерей, экопарков в Баку и в регионах. Кроме того, будет организована поездка гостей на винный завод и дегустация азербайджанского вина.

В связи с этим агентство проводит конкурс, компания-организатор будет определена 16 сентября. Ожидается, что стоимость предстоящих работ составит 159,418 тыс. манатов.