SCMP: Отставка главы Nvidia может привести к ужесточению ограничений США против Китая

Отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга может привести к ужесточению американских ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, такое мнение выразила доцент кафедры политической экономии Университета Джонса Хопкинса Лин Чен.

По ее словам, скандал вокруг Хуанга может укрепить позиции американских политиков, выступающих за более жесткий контроль над поставками передовых полупроводников в КНР.

"Теперь сторонникам смягчения экспортного контроля будет гораздо сложнее отстаивать свою точку зрения", - отметила эксперт.

Лин Чен, ранее входившая в Национальный комитет по американо-китайским отношениям, считает, что в краткосрочной перспективе сторонникам технологического сотрудничества с Китаем будет труднее противостоять тем, кто выступает за разрыв соответствующих связей.

Аналогичную позицию высказала научный сотрудник Института политики Азиатского общества Лиззи Ли. По ее мнению, ситуация вокруг руководства Nvidia предоставит сторонникам жесткого курса в Конгрессе США дополнительные аргументы в пользу усиления экспортных ограничений.

В свою очередь профессор государственной политики Университета Джорджа Мейсона Хилтон Рут полагает, что скандал вокруг Хуанга необязательно приведет к прекращению достигнутых между Вашингтоном и Пекином договоренностей.

При этом, по его словам, американской стороне необходимо продемонстрировать Китаю, что продолжение коммерческого сотрудничества не исключает введения действенных ограничений в сфере высоких технологий.