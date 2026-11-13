Япония рассматривает возможность временной национализации промышленных предприятий

Правительство Японии рассматривает возможность временной национализации стратегически важных промышленных предприятий, частные владельцы которых не располагают достаточными средствами для модернизации производства.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, соответствующие планы разрабатываются Министерством экономики, торговли и промышленности страны.

По информации издания, речь идет прежде всего о предприятиях химической и металлургической промышленности, нуждающихся в обновлении производственного оборудования.

Предполагается, что в случае реализации инициативы государство сможет временно приобретать такие предприятия в собственность, при этом их непосредственное управление останется за частными компаниями, которым они ранее принадлежали.

Отмечается, что действующее законодательство Японии допускает подобные меры, однако до настоящего времени они ни разу не применялись на практике.

Окончательное решение о реализации инициативы пока не принято.