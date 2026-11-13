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    Ирак изучает возможности импорта азербайджанского природного газа через Турцию

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 08:24
    Ирак изучает возможности импорта азербайджанского природного газа через Турцию

    Ирак и Азербайджан провели переговоры о расширении взаимодействия в нефтегазовой отрасли, в том числе о перспективах поставок азербайджанского природного газа на иракский рынок через территорию Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство нефти Ирака, переговоры прошли в ходе встречи заместителя министра нефти Ирака по вопросам газа Иззата Сабера Исмаила с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зауром Гахрамановым.

    В рамках встречи стороны рассмотрели перспективные направления партнерства и инвестиций, а также вопросы обмена опытом для развития нефтегазового сектора и углубления двусторонних связей.

    И.Исмаил подчеркнул готовность министерства наращивать взаимодействие с авторитетными международными компаниями и задействовать их технический и технологический потенциал для выполнения планов по развитию газовой отрасли, наращиванию внутренней добычи и более рациональному использованию попутного газа. На встрече обсудили возможность транспортировки азербайджанского природного газа в Ирак транзитом через Турцию, а также проанализировали технические и логистические аспекты и имеющиеся варианты реализации данного проекта в контексте усилий по диверсификации источников газоснабжения и повышению устойчивости энергетической системы.

    Стороны договорились продолжить координацию и консультации, а также интенсифицировать технические встречи для проработки потенциальных направлений сотрудничества и предлагаемых проектов, что создаст новые возможности для энергетического партнерства и укрепит энергетическую инфраструктуру Ирака.

    Азербайджанский газ Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    İraq və Azərbaycan Türkiyə üzərindən qaz tədarükünü müzakirə ediblər
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