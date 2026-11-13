Ирак изучает возможности импорта азербайджанского природного газа через Турцию

Ирак и Азербайджан провели переговоры о расширении взаимодействия в нефтегазовой отрасли, в том числе о перспективах поставок азербайджанского природного газа на иракский рынок через территорию Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство нефти Ирака, переговоры прошли в ходе встречи заместителя министра нефти Ирака по вопросам газа Иззата Сабера Исмаила с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зауром Гахрамановым.

В рамках встречи стороны рассмотрели перспективные направления партнерства и инвестиций, а также вопросы обмена опытом для развития нефтегазового сектора и углубления двусторонних связей.

И.Исмаил подчеркнул готовность министерства наращивать взаимодействие с авторитетными международными компаниями и задействовать их технический и технологический потенциал для выполнения планов по развитию газовой отрасли, наращиванию внутренней добычи и более рациональному использованию попутного газа. На встрече обсудили возможность транспортировки азербайджанского природного газа в Ирак транзитом через Турцию, а также проанализировали технические и логистические аспекты и имеющиеся варианты реализации данного проекта в контексте усилий по диверсификации источников газоснабжения и повышению устойчивости энергетической системы.

Стороны договорились продолжить координацию и консультации, а также интенсифицировать технические встречи для проработки потенциальных направлений сотрудничества и предлагаемых проектов, что создаст новые возможности для энергетического партнерства и укрепит энергетическую инфраструктуру Ирака.