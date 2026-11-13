Reuters: Япония может сократить планы военных расходов на ближайшие пять лет

Япония рассматривает возможность существенного сокращения запланированных военных расходов на ближайшие пять лет из-за бюджетных ограничений. Это может привести к пересмотру планов закупки вооружений, включая истребители F-35 и ракетные системы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Министерство финансов Японии предлагает выделить на оборону в течение следующих пяти лет 50–60 трлн иен ($313–376 млрд). Эта сумма превышает 43 трлн иен ($269 млрд), предусмотренные действующей пятилетней программой, однако примерно на 30% меньше объема финансирования, на котором настаивают представители Министерства обороны и правящей Либерально-демократической партии.

Сторонники масштабного укрепления оборонного потенциала страны предлагают увеличить пятилетний военный бюджет до 80 трлн иен (около $500 млрд).

Как отмечает агентство, ограничение финансирования может вынудить Токио существенно пересмотреть планы закупок вооружений. В отдельных случаях объемы приобретения ракетных систем и авиационной техники, включая американские истребители F-35, могут быть сокращены вдвое.

Кроме того, при предлагаемом Министерством финансов уровне финансирования Япония рискует не достичь ранее установленной цели по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.

По информации источников, бюджетные ограничения связаны с необходимостью финансирования других масштабных государственных программ. В частности, премьер-министр Санаэ Такаити ранее пообещала принять меры по стимулированию экономического роста и снизить налог на потребление продовольственных товаров, что может привести к сокращению бюджетных поступлений.

Ожидается, что предложение Министерства финансов встретит сопротивление сторонников увеличения оборонных расходов.

До конца года правительство Японии должно утвердить обновленные версии трех ключевых документов в области обороны, включая стратегию национальной безопасности и пятилетнюю программу развития оборонного потенциала.