Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 07:18
    Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по радиолокационной системе американских военных, расположенной в Бахрейне.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Nour News, удар был нанесен в ответ на авиаатаку по иранскому городу Сирик, произошедшую несколькими часами ранее.

    По данным агентства, Воздушно-космические силы КСИР атаковали и уничтожили американскую радиолокационную систему раннего предупреждения в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Королевство Бахрейн
    SEPAH ABŞ-ın Bəhreyndəki radar sistemini məhv etdiyini açıqlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:18
    Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне
    В регионе
    06:55
    Япония рассматривает возможность временной национализации промышленных предприятий
    Другие страны
    06:20
    Reuters: Япония может сократить планы военных расходов на ближайшие пять лет
    Другие страны
    06:00
    Венесуэла начала военную операцию на границе с Колумбией
    Другие страны
    05:46
    Англия обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Лиги наций
    Футбол
    05:22
    SpaceX и Tesla могут объединиться в одну компанию уже в декабре
    Другие страны
    04:54
    У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9
    Другие страны
    04:23
    Следующий саммит НАТО может пройти в Албании в 2028 году
    Другие страны
    04:15
    Дональд Трамп заявил, что США сдерживают удары по Ирану по просьбе стран Персидского залива
    Другие страны
    Лента новостей