Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по радиолокационной системе американских военных, расположенной в Бахрейне.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Nour News, удар был нанесен в ответ на авиаатаку по иранскому городу Сирик, произошедшую несколькими часами ранее.

По данным агентства, Воздушно-космические силы КСИР атаковали и уничтожили американскую радиолокационную систему раннего предупреждения в Бахрейне.