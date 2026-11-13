Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне
В регионе
- 13 ноября, 2026
- 07:18
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Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по радиолокационной системе американских военных, расположенной в Бахрейне.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Nour News, удар был нанесен в ответ на авиаатаку по иранскому городу Сирик, произошедшую несколькими часами ранее.
По данным агентства, Воздушно-космические силы КСИР атаковали и уничтожили американскую радиолокационную систему раннего предупреждения в Бахрейне.
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