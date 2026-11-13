SEPAH ABŞ-ın Bəhreyndəki radar sistemini məhv etdiyini açıqlayıb
Region
- 13 noyabr, 2026
- 07:11
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İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələri ABŞ ordusunun Bəhreyndə yerləşən radar sisteminə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nour News" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələri bir neçə saat əvvəl İranın Sirik şəhərinə endirilən hava zərbəsinə cavab olaraq Bəhreyndəki ABŞ-a məxsus erkən xəbərdarlıq radar sistemini hədəfə alıb və onu məhv edib.
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