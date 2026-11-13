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    SEPAH ABŞ-ın Bəhreyndəki radar sistemini məhv etdiyini açıqlayıb

    Region
    • 13 noyabr, 2026
    • 07:11
    SEPAH ABŞ-ın Bəhreyndəki radar sistemini məhv etdiyini açıqlayıb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələri ABŞ ordusunun Bəhreyndə yerləşən radar sisteminə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nour News" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələri bir neçə saat əvvəl İranın Sirik şəhərinə endirilən hava zərbəsinə cavab olaraq Bəhreyndəki ABŞ-a məxsus erkən xəbərdarlıq radar sistemini hədəfə alıb və onu məhv edib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Bəhreyn
    Иран заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне
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