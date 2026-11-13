Азербайджан рассматривает возможность инвестиций в энергетику Тринидада и Тобаго

Азербайджан проявляет интерес к возможным капиталовложениям в энергетическую отрасль Тринидада и Тобаго.

Как сообщает Report, ссылаясь на министерство энергетики и энергетической промышленности Тринидада и Тобаго, это стало известно по итогам встречи министра Эрнесто Кесара с послом Азербайджана в Бразилии, одновременно аккредитованным в Эквадоре, Гайане, Суринаме и Тринидаде и Тобаго, Рашадом Новрузом.

В ходе встречи были рассмотрели вопросы расширения международного энергетического сотрудничества. Встреча прошла в рамках официального рабочего визита посла в Тринидад и Тобаго и была сосредоточена на двусторонних отношениях, взаимодействии в энергетической области и перспективных инвестиционных возможностях.

Министр обратил внимание на общие приоритеты Тринидада и Тобаго и Азербайджана как признанных производителей углеводородов в сфере устойчивой разработки, управления и монетизации запасов сырой нефти и природного газа. Он акцентировал значимость извлечения максимальной экономической выгоды из углеводородных ресурсов в целях содействия национальному развитию и обеспечения долгосрочного экономического роста. Посол, со своей стороны, поделился опытом Азербайджана в сфере разработки нефтегазовых месторождений, международных энергетических инвестиций и обеспечения энергетической безопасности, особо выделив инфраструктурный потенциал страны и ее значение для соседних европейских рынков.

Азербайджанская делегация выразила заинтересованность в потенциальных вложениях в энергетический сектор Тринидада и Тобаго. Обе стороны подтвердили важность продолжения диалога и обмена знаниями для формирования взаимовыгодного партнерства. Переговоры засвидетельствовали неизменную приверженность министерства курсу на развитие международного энергетического партнерства, привлечение инвестиций и упрочение позиций Тринидада и Тобаго в качестве признанного регионального производителя энергоресурсов.