Биткойн опустился ниже $70 тыс. впервые с августа

Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $70 тыс. впервые с 20 августа 2026 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 06:52 по бакинскому времени стоимость биткойна снизилась на 2,18%, составив $69,9 тыс.

К 06:57 снижение замедлилось, и криптовалюта торговалась на уровне $70 271, потеряв 1,66% стоимости.

В то же время Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, подешевел на 1,41%, до $1 991,23.