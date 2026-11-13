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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Биткойн опустился ниже $70 тыс. впервые с августа

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 07:53
    Биткойн опустился ниже $70 тыс. впервые с августа

    Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $70 тыс. впервые с 20 августа 2026 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

    По состоянию на 06:52 по бакинскому времени стоимость биткойна снизилась на 2,18%, составив $69,9 тыс.

    К 06:57 снижение замедлилось, и криптовалюта торговалась на уровне $70 271, потеряв 1,66% стоимости.

    В то же время Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, подешевел на 1,41%, до $1 991,23.

    Цена на биткоин Криптовалюта
    Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb
    MiniBoss
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