Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 08:06
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Bitcoinin qiyməti hərraclar zamanı 2026-cı il avqustun 20-dən bəri ilk dəfə 70 min dollardan aşağı enib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Binance" platformasının məlumatlarında bildirilib.
Bakı vaxtı ilə saat 06:52-də Bitcoin 2,18% ucuzlaşaraq 69,9 min dollar səviyyəsində qərarlaşıb.
Saat 06:57-də isə kriptovalyutanın ucuzlaşması səngiyib və qiyməti 70 271 dollara yüksəlib. Bu, əvvəlki göstəricidən 1,66% aşağıdır.
Həmin vaxt "Ethereum"un qiyməti də 1,41% azalaraq 1 991,23 dollar təşkil edib.
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