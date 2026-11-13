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    Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 08:06
    Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb

    Bitcoinin qiyməti hərraclar zamanı 2026-cı il avqustun 20-dən bəri ilk dəfə 70 min dollardan aşağı enib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Binance" platformasının məlumatlarında bildirilib.

    Bakı vaxtı ilə saat 06:52-də Bitcoin 2,18% ucuzlaşaraq 69,9 min dollar səviyyəsində qərarlaşıb.

    Saat 06:57-də isə kriptovalyutanın ucuzlaşması səngiyib və qiyməti 70 271 dollara yüksəlib. Bu, əvvəlki göstəricidən 1,66% aşağıdır.

    Həmin vaxt "Ethereum"un qiyməti də 1,41% azalaraq 1 991,23 dollar təşkil edib.

    Bitkoin Ethereum Kriptovalyuta
    Биткойн опустился ниже $70 тыс. впервые с августа
    MiniBoss
    MiniBoss

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