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    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 07:46
    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

    Выступающий за сборную Грузии Эмиль Исмайылов завоевал золотую медаль по боксу на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

    Как сообщает грузинское бюро Report, проживающий в Грузии азербайджанский спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 55 кг, победив в финале австралийца Марли Додди со счетом 5:0.

    В первом поединке турнира Эмиль Исмайылов одолел представителя Доминиканской Республики Майкла Рейеса со счетом 4:1, а в четвертьфинале победил ливанца Рамзи Хилала - 5:0.

    В полуфинале его соперник, канадец Лисандро Гарсия Ребело, не смог выйти на ринг из-за травмы руки, благодаря чему Исмайылов напрямую прошел в финал.

    Эта награда стала первой золотой медалью сборной Грузии на IV юношеских Олимпийских играх.

    Победа Эмиля Исмайылова стала значительным международным достижением азербайджанского спортсмена, проживающего в Грузии и выступающего за национальную сборную этой страны.

    Эмиль Эльчин оглу Исмайылов родом из поселка Тбилцкаро Гардабанского муниципалитета, где компактно проживают азербайджанцы.

    Отметим, что предыдущее олимпийское золото Грузии на юношеских Играх завоевал в 2018 году в Буэнос-Айресе борец греко-римского стиля Георгий Чхиквадзе.

    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале
    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале
    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале
    Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале
    Олимпийские игры Бокс Азербайджанские спортсмены
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    Gürcüstan vətəndaşı olan soydaşımız yeniyetmələr arasında Olimpiya çempionu olub
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