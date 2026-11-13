Азербайджанский боксер завоевал золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

Выступающий за сборную Грузии Эмиль Исмайылов завоевал золотую медаль по боксу на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

Как сообщает грузинское бюро Report, проживающий в Грузии азербайджанский спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 55 кг, победив в финале австралийца Марли Додди со счетом 5:0.

В первом поединке турнира Эмиль Исмайылов одолел представителя Доминиканской Республики Майкла Рейеса со счетом 4:1, а в четвертьфинале победил ливанца Рамзи Хилала - 5:0.

В полуфинале его соперник, канадец Лисандро Гарсия Ребело, не смог выйти на ринг из-за травмы руки, благодаря чему Исмайылов напрямую прошел в финал.

Эта награда стала первой золотой медалью сборной Грузии на IV юношеских Олимпийских играх.

Победа Эмиля Исмайылова стала значительным международным достижением азербайджанского спортсмена, проживающего в Грузии и выступающего за национальную сборную этой страны.

Эмиль Эльчин оглу Исмайылов родом из поселка Тбилцкаро Гардабанского муниципалитета, где компактно проживают азербайджанцы.

Отметим, что предыдущее олимпийское золото Грузии на юношеских Играх завоевал в 2018 году в Буэнос-Айресе борец греко-римского стиля Георгий Чхиквадзе.