На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Абдульвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Приморская улица, от площади Государственного флага в направлении круга "Азнефть";

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.