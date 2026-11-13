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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Абдульвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    9. Приморская улица, от площади Государственного флага в направлении круга "Азнефть";

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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