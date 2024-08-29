Туристические возможности Азербайджана представлены в странах СНГ

Азербайджанское бюро туризма (АБТ) 22-29 августа организовало ряд посвященных азербайджанскому туризму мероприятий в Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан), Минске (Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).

Азербайджанское бюро туризма 22-29 августа организовало ряд посвященных азербайджанскому туризму мероприятий в Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан), Минске (Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятиях страну представили 14 местных партнеров, в том числе Туристический центр "Шахдаг".

На встречах в формате B2B (Business to Business) была представлена ​​информация о туристических возможностях Азербайджана, объектах оздоровительного туризма, лечебных курортах и горнолыжных центрах.