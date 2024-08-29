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Туристические возможности Азербайджана представлены в странах СНГ

Туристические возможности Азербайджана представлены в странах СНГ Азербайджанское бюро туризма (АБТ) 22-29 августа организовало ряд посвященных азербайджанскому туризму мероприятий в Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан), Минске (Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).
Туризм
29 августа 2024 г. 15:55
Туристические возможности Азербайджана представлены в странах СНГ

Азербайджанское бюро туризма 22-29 августа организовало ряд посвященных азербайджанскому туризму мероприятий в Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан), Минске (Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятиях страну представили 14 местных партнеров, в том числе Туристический центр "Шахдаг".

На встречах в формате B2B (Business to Business) была представлена ​​информация о туристических возможностях Азербайджана, объектах оздоровительного туризма, лечебных курортах и горнолыжных центрах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları MDB ölkələrində silsilə tədbirlərlə tanıdılır

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