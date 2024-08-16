Поток туристов из Индии в Азербайджан увеличился почти втрое

В январе-июле этого года в Азербайджан прибыли 1 млн 502,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле этого года в Азербайджан прибыли 1 млн 502,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди прибывших граждане России составили 29,2%, Турции - 16,5%, Индии - 9,3%, Ирана - 8,3%, Саудовской Аравии - 4,2%, Грузии - 4%, Казахстана - 3,2%.

67,1% прибывших в страну - мужчины, а 32,9% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Индии увеличилось в 2,5 раза, из Южной Кореи - в 2,3 раза, из Китая - в 2,1 раза, из Испании - в 1,8 раза, из Казахстана - в 1,8 раза, из Кыргызстана - в 1,7 раза, Пакистана - 1,5 раза.

По сравнению с январем-июлем 2023 года число прибывших из стран Персидского залива увеличилось на 39,6% и составило 258,8 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - 57,1 тыс. человек (+28%), из стран СНГ - 576,1 тыс. человек (+20,5%).

75% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 23,8% - железнодорожным и автомобильным, а 1,2% - морским транспортом.