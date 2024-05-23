О нас

Азербайджан обсудил с Россией расширение туристических связей

Азербайджан обсудил с Россией расширение туристических связей Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
Туризм
23 мая 2024 г. 14:40
Азербайджан обсудил с Россией расширение туристических связей

Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, стороны обсудили ряд вопросов о расширении туристических связей между странами, в том числе сотрудничество зимних и горнолыжных центров Азербайджана с соответствующими туристическими предприятиями России.

Состоялся обмен мнениями в сфере туристического образования, в частности по вопросу создания программ двойного диплома.

На встрече присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Russia discuss expansion of tourism ties
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Rusiya arasında turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi