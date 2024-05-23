Азербайджан обсудил с Россией расширение туристических связей

Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, стороны обсудили ряд вопросов о расширении туристических связей между странами, в том числе сотрудничество зимних и горнолыжных центров Азербайджана с соответствующими туристическими предприятиями России.

Состоялся обмен мнениями в сфере туристического образования, в частности по вопросу создания программ двойного диплома.

На встрече присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.