Утверждён Порядок признания документов о соответствии, выданных в иностранных государствах

Кабинет министров утвердил "Порядок признания документов о соответствии требованиям технических регламентов, выданных в иностранных государствах".

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Действие Порядка распространяется на товары, импортируемые в Азербайджан, в отношении которых приняты национальные технические регламенты и ссылочные стандарты. Процедуру признания проводят аккредитованные органы по оценке соответствия.

Признанные документы иностранного происхождения действуют в отношении конкретной единицы товара, партии или серийного производства, указанных в них.