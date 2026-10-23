Утверждён Порядок признания документов о соответствии, выданных в иностранных государствах
Бизнес
- 23 октября, 2026
- 17:56
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Кабинет министров утвердил "Порядок признания документов о соответствии требованиям технических регламентов, выданных в иностранных государствах".
Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Действие Порядка распространяется на товары, импортируемые в Азербайджан, в отношении которых приняты национальные технические регламенты и ссылочные стандарты. Процедуру признания проводят аккредитованные органы по оценке соответствия.
Признанные документы иностранного происхождения действуют в отношении конкретной единицы товара, партии или серийного производства, указанных в них.
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