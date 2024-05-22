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В Азербайджане обсудили расширение использования инноваций в сфере туризма

В Азербайджане обсудили расширение использования инноваций в сфере туризма Обсуждено расширение возможностей использования в Азербайджане современных технологий и инновационного программного обеспечения в сфере туризма.
Туризм
22 мая 2024 г. 16:00
В Азербайджане обсудили расширение использования инноваций в сфере туризма

Обсуждено расширение возможностей использования в Азербайджане современных технологий и инновационного программного обеспечения в сфере туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация туристических агентств Азербайджана".

Вопрос обсуждался на деловой встрече председателя правления ассоциации Гёйдениза Гахраманова с региональным руководителем Sabre Corporation по Южному Кавказу и странам Центральной Азии Алексеем Яншиным и директором представительства компании в Азербайджане Зией Рехберли.

Гахраманов подробно проинформировал о деятельности организации, отметив, что расширение применения в Азербайджане систем с широкими техническими возможностями бронирования и продажи авиабилетов, а также номеров в отелях положительно повлияет на развитие сферы туризма.

Яншин отметил, что они заинтересованы в развитии сотрудничества с членами ассоциации и проведении встреч в формате B2B.

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