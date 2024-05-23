В Баку проходит международная конференция по археологическому туризму

В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" в Баку стартовала международная конференция на тему "Археологический туризм и устойчивое управление".

В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" в Баку стартовала международная конференция на тему "Археологический туризм и устойчивое управление".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму в партнерстве с Институтом археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

В конференции, которая завершит работу завтра, принимают участие 15 экспертов из США, Великобритании, Италии, Израиля, Германии, Турции и других стран.

Среди участников мероприятия руководители ведущих археологических парков мира, представители Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). На конференции будет представлено более 20 докладов.