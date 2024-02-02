Испания в прошлом году приняла рекордное количество иностранных туристов

Испания приняла в 2023 году около 85,1 млн иностранных туристов, увеличив тем самым рекордный допандемийный показатель.

Испания приняла в 2023 году около 85,1 млн иностранных туристов, увеличив тем самым рекордный допандемийный показатель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил национальный институт статистики.

Согласно статистическим данным, показатель за 2023 год превосходит уровень 2019 года на 1,9%.

Общие расходы гостей из-за рубежа в 2023 году превысили 108,6 млрд евро, что на 18,2% больше, чем до пандемии Covid-19.

Как сообщает одно из испанских новостных агентств, Испания может обойти Францию и впервые в истории стать мировым лидером по числу иностранных туристов, посетивших страну за год.