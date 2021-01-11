Индонезия продлила на две недели запрет на въезд иностранцев

Несмотря на то что Индонезия официально остается закрытой для туристов, с 18 по 24 декабря на остров прилетело почти 47 тыс. путешественников

Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев еще на 14 дней.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на индонезийское Минэкономики. Такое решение было принято, чтобы не допустить ввоза нового «британского» штамма коронавируса. Ранее сообщалось, что Индонезия закрывает границы с 1 по 14 января.