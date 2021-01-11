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Индонезия продлила на две недели запрет на въезд иностранцев

Индонезия продлила на две недели запрет на въезд иностранцев Несмотря на то что Индонезия официально остается закрытой для туристов, с 18 по 24 декабря на остров прилетело почти 47 тыс. путешественников
Туризм
11 января 2021 г. 12:48
Индонезия продлила на две недели запрет на въезд иностранцев

Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев еще на 14 дней.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на индонезийское Минэкономики. Такое решение было принято, чтобы не допустить ввоза нового «британского» штамма коронавируса. Ранее сообщалось, что Индонезия закрывает границы с 1 по 14 января.

Несмотря на то что Индонезия официально остается закрытой для туристов, с 18 по 24 декабря на остров прилетело почти 47 тыс. путешественников. До 1 января въехать можно было, пройдя обязательный карантин. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Индонезии выявили 828 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 24 тыс. человек.

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Версия на английском языке Indonesia extends ban on foreign visitors for two weeks

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