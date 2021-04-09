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Глава Госагентства туризма: Мы стараемся удержать молодые кадры 

Глава Госагентства туризма: Мы стараемся удержать молодые кадры  "В 2019 году в сфере туризма работало около 80 тыс. человек. Сейчас мы наблюдаем спад"
Туризм
9 апреля 2021 г. 16:27
Глава Госагентства туризма: Мы стараемся удержать молодые кадры 

"В настоящее время мы готовимся к летнему туризму, разрабатывается специальная программа. В то же время все будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Государственного агентства туризма (ГАТ) Фуад Нагиев.

Он отметил, что пандемия коронавируса (COVID-19) привела к сокращению числа работников сферы туризма: "Пандемия нанесла серьезный ущерб большинству отраслей экономики во всем мире. Особенно большой удар пришелся по туристическому сектору. По нашим данным, в 2019 году в сфере туризма работало около 80 тыс. человек. Сейчас мы наблюдаем спад. Потому что люди ищут другую работу. Конечно, мы хотим этого избежать, стараемся, чтобы молодые люди, работающие в туризме, не искали работу в других местах. Наша главная задача - удержать молодежь и сохранить кадры. У нас есть готовые кадры. Возможно, в скором времени эта отрасль будет восстановлена”.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Turizmdə çalışan gənclərin başqa yerdə iş axtarmamasına çalışırıq”

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