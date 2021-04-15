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ГАТ: С Беларусью будет организован обмен информацией и опытом

ГАТ: С Беларусью будет организован обмен информацией и опытом В рамках официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан на днях состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов с участием президентов обеих стран
Туризм
15 апреля 2021 г. 13:23
ГАТ: С Беларусью будет организован обмен информацией и опытом

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, подписанный вчера при участии президентов Азербайджана и Беларуси, содействует укреплению и развитию сотрудничества между Азербайджанским государственным агентством по туризму и Белорусским национальным агентством по туризму.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя меморандум о взаимопонимании.

По словам Гулузаде, меморандум предусматривает обмен опытом и информацией о мероприятиях, проводимых в обеих странах, а также обмен информацией о туроператорах, занимающихся выездным туризмом, развитии сферы туризма, организация взаимных визитов туроператоров и агентов, представителей средств массовой информации обеих стран.

Напомним, что в рамках официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан на днях состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов с участием президентов обеих стран.

По данным пограничной службы, в январе-феврале 2021 года в Азербайджан прибыло 72,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 123 стран мира, или в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и поездки осуществлялись в основном в нетуристических целях. Гости из Беларуси составили 1% приехавших в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке DTA: Belarusla qarşılıqlı məlumat mübadiləsi və səfərlər təşkil ediləcək

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