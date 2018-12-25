Азербайджан и Россия могут создать на Кавказе единый горнолыжный кластер

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские курорты могут войти в единый горнолыжный кластер Кавказа вместе с курортами Северо-Кавказского федерального округа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель генерального директора компании АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК») Рустам Тапаев, комментируя итоги заседания межправительственной азербайджано-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам Тупаева, в мире уже есть примеры такого сотрудничества в туристической сфере. Так, например, в Тироле с австрийской стороны горнолыжного кластера работает курорт Ишгль, с швейцарской — Самнаун. И у туристов есть возможность, поднявшись в горы одной зоны катания, спуститься на курорты, расположенные в разных странах.

"Такой вариант было бы интересно рассмотреть в будущем и на Кавказе, и, доказав экономическую эффективность и потенциальный спрос со стороны туристов, реализовать его с азербайджанскими партнерами", - сказал Тупаев.

Кроме того, большой потенциал в сотрудничестве с коллегами из Азербайджана в компании «КСК» видят и в развитии Каспийского прибрежного кластера, где могут быть организованы различные туристические маршруты, в том числе морские круизы по Каспийскому морю.