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Азербайджан представлен на международном форуме в Узбекистане

Азербайджан представлен на международном форуме в Узбекистане Делегация Азербайджана принимает участие в мероприятии “Дни туризма” в городе Шахрисабз.
Туризм
26 апреля 2024 г. 18:00
Азербайджан представлен на международном форуме в Узбекистане

Делегация Азербайджана принимает участие в мероприятии “Дни туризма” в городе Шахрисабз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Выступая на организованном в рамках мероприятия форуме "Шахрисабз 2024 - туристическая столица ОЭС", советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что отношения между Азербайджаном и странами-членами ОЭС в сфере туризма активно развиваются. В прошлом году между Азербайджаном и странами организации осуществлено 7 200 рейсов, а в первом квартале этого года - 1 500 прямых рейсов.

Он отметил, что в течение 2023 года нашу страну посетили более 730 тыс. человек, в основном из Турции, Ирана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана и Узбекистана.

Также более 1 млн граждан Азербайджана посетили страны-члены ОЭС, в том числе Турцию, Иран, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunur

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