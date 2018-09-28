16 тысяч пассажиров не смогли вылететь из Испании из-за забастовки пилотов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 16 тысяч пассажиров не смогли вылететь из Испании из-за забастовки бортпроводников и пилотов.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, ирландская авиакомпания Ryanair, являющаяся крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы, из-за забастовки бортпроводников и пилотов отменила 86 рейсов в Испании за 28 сентября, что нарушит планы 16 тысяч пассажиров.

Забастовка проходит в Испании, Бельгии, Голландии, Португалии, Италии и Германии. Как сообщалось, из-за забастовки отменены в общей сложности 250 рейсов из 2400, выполняемых 28 сентября.

"Изначально планировалось, что будут отменены 150 рейсов, однако в последний момент к забастовке присоединились пилоты немецкого профсоюза VC, что привело к отмене еще ста рейсов", - прокомментировала компания.

Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране. Компания уверяет, что готова удовлетворить эти требования в течение 2019 года.