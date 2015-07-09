В этом году в Азербайджане родилось более 66 тыс. младенцев

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года в Азербайджане родилось 66,4 тыс. или в среднем в день 440 младенцев, что составило 16,9 на 1 000 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из новорожденных 53,6% - мальчики, 46,4% - девочки, среди новорожденных - 1 156 двойняшек и 33 - тройняшек.

На каждую женщину с репродуктивной способностью в среднем приходится 2,2 новорожденных и этот показатель обеспечивает воспроизводство населения в стране.

С начала года в Азербайджане зарегистрировано 23,8 тыс. фактов смерти, коэффициент смертности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился с 6,3 до 6,0 на каждые 1000 человек.