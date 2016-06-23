В четырех районах Баку нарушен демографический баланс

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 1094,4 тыс. населения города Баку составляют мужчины, 1109,8 тысяч - женщины.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление статистики города Баку.

В Бинагадинском районе проживает 257,9 тыс. зарегистрированных граждан, 129,4 тыс. из них мужчины, 128,5 тыс. - женщины.

В Хазарском районе мужское население также составляет большинство. 81,8 тыс. из 160,4 тыс. населения составляют мужчины, 78,6 тыс. - женщины. В Гарадагском районе соотношением между мужчинами и женщинами 60,2 тыс. против 58,3 тыс. В Пираллахинском районе на 10,1 тыс. мужчин приходится 9,8 тыс. женщин.

По другим районам показатели следующие: Ясамальский район (118,2 тыс. мужчин, 125,4 тыс. женщин), Сураханский район (104,5 тыс. мужчин, 107,8 тыс. женщин), Хатаинский район (134,7 тыс. мужчин, 136 тыс. женщин), Сабаильский район (48 тыс. мужчин, 52,1 тыс. женщин), Низаминский район (95,9 тыс. мужчин, 97,9 тыс. женщин), Насиминский район (107,9 тыс. мужчин, 109,5 тыс. женщин), Наримановский район (85,4 тыс. мужчин, 87,7 тыс. женщин).

В Сабунчинском районе количественное соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (118,3 тыс. мужчин, 118,2 тыс. женщин).