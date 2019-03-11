В Баку 34 семьям погорельцев выданы средства на аренду жилья

Семьи вынужденных переселенцев, оставшиеся без крова в результате произошедшего 6 марта пожара в общежитии в Наримановском районе Баку, обеспечены арендованным жильем.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено о получении согласия 34 семей вынужденных переселенцев, временно разместившихся в здании, где произошел пожар. Им выдали по 300 манатов для уплаты месячной арендной платы.

В госкомитете заявили, что в случае необходимости в проживании на съемной квартире еще на некоторое время, им выдадут дополнительные средства.

Отметим, что 6 марта в расположенном на территории Наримановского района Баку и находящемся на балансе Азербайджанского государственного университета культуры и искусства пятиэтажном общежитии, где разместились вынужденные переселенцы из Агдамского района, произошел пожар.

В результате пожара погибли Алиева Элиза Идрис гызы 1953 г.р. и Алиев Сурхай Юсиф оглу 1951 г.р. Еще 42 жильца были эвакуированы.