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Пожар в Баку: пятеро пострадавших в тяжелом состоянии

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В скорую помощь поступило 22 обращения от пострадавших в результате пожара в общежитии в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос Report.

Отмечается, что восьмерым оказана помощь на месте: "14 человек были доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра № 1, пятеро из них госпитализированы, их состояние средне-тяжелое. Другие отпущены домой после оказания первой помощи. Двое погибли до прибытия врачей".

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