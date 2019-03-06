Пожар в Баку: пятеро пострадавших в тяжелом состоянии

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В скорую помощь поступило 22 обращения от пострадавших в результате пожара в общежитии в Наримановском районе Баку.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос Report.
Отмечается, что восьмерым оказана помощь на месте: "14 человек были доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра № 1, пятеро из них госпитализированы, их состояние средне-тяжелое. Другие отпущены домой после оказания первой помощи. Двое погибли до прибытия врачей".
Samirə AbdullayevaАвтор новости