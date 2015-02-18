Статистика получающих в Азербайджане адресную социальную помощь семей сократилась

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года адресную социальную помощь получили 107761 семей (470237 членов семей), что на 38675 семей (168673 членов семей, или 26,4%) уступает показателю соответствующего периода прошлого года.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Сокращение числа семей, получающих адресную социальную помощь, сопровождается также повышением суммы назначенных пособий. В среднем сумма приходящейся на каждую семью адресной социальной помощи возросла на 10,3% и составила 138,89 манатов, а средняя сумма приходящейся на каждого человека адресной помощи увеличилась на 10,3% и составила 31,83 маната.

Количество несовершеннолетних в семьях этой категории составляет 222589 человек, статистика несовершеннолетних с ограниченными возможностями - 5305 человек, а детей в возрасте до 1 года - 5822. В настоящее время 30823 получающих адресную социальную помощь семей имеют по три и более детей.