​Салим Муслимов: В Азербайджане более 400 тыс. граждан получают социальное пособие

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Даном Став.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

С.Муслимов заявил о продолжении в Азербайджане динамичного экономичного развития несмотря на переживаемый миром политический и экономический кризис.

По словам министра, в последние 12 лет в национальной экономике наблюдался рост в 3,4 раза, в ненефтяном секторе в 2,6 раз. С.Муслимов добавил, что наша страна уже обладает 75% экономики Южного Кавказа, по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из первых мест в мире.

Далее министр сказал, что в рамках специальных программ около 4,6 тыс. инвалидов и семей шехидов были обеспечены жильем: "В ближайшие несколько лет жилплощадью будет обеспечено еще более 5000 человек. Кроме того, 5550 льготникам выданы легковые автомобили, 31,2% из них были обеспечены автомобилями в прошлом и в этом году. Около 4,1% населения страны, то есть более 400 тыс. граждан получают социальное пособие, около 53,5 тыс. льготников обеспечены президентской стипендией, до 1,3 человек получают трудовую пенсию, более 500 тыс. - адресную социальную помощь и пр. Более 22% населения страны охвачены системой социального обеспечения".

С.Муслимов добавил, что постоянно развивающиеся отношения между Израилем и Азербайджаном создают благоприятную возможность для сотрудничества в области труда и социальной защиты.

В свою очередь, Д.Став выразил удовлетворение развитием сотрудничества между его страной и Азербайджаном, где царят стабильность и толерантность. Посол заявил, что за время деятельности в Азербайджане приложит все усилия для двустороннего сотрудничества в данной области.

На встрече был проведен обмен мнениями касательно сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области труда и социальной защиты.