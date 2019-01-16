Минтруда: При сильном ветре нужно немедленно приостановить работу на открытом воздухе и необогреваемых помещениях

© Report https://report.az/storage/news/488b7f8d1ba00266ec870e6f635e5af3/5706ba8e-1518-434c-9247-82301069dc8d_292.jpg

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям в связи с ожидаемым на территории страны в ночь с 16-го на 17-ое января и до полудня 18-го января опасным гидрометеорологическим явлением.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, в соответствии с требованиями законодательства, для защиты жизни и здоровья работников, работающих в указанное время на открытом воздухе, должны быть приняты соответствующие меры.

В министерстве отметили, что согласно статье 233 Трудового кодекса, работникам, выполняющим работу при низкой температуре и сильном ветре на открытом воздухе, а также в холодное время года в закрытых необогреваемых помещениях, должен предоставляться перерыв для обогрева или работа должна быть приостановлена.