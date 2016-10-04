Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в детском доме №3 Хатаинского района после капитального ремонта

Баку. 4 октбяря. REPORT.AZ/ 4 октября президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в детском доме №3 Хатаинского района после капитального ремонта и реконструкции, встретилась с обитателями детского дома.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня обитатели еще одного детского дома столицы будут жить в здании, отвечающем самым современным стандартам. Детский дом №3 Хатаинского района после капитального ремонта и реконструкции передан в пользование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева посмотрела фотостенд, отражающий состояние учреждения до ремонта.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов сообщил, что здание этого детского дома было построено в 1976 году для яслей-детского сада на 12 групп. С 1990 года учреждение продолжило деятельность в качестве детского дома на 110 мест.

Первая леди Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными в детском учреждении. В нем проживают и воспитываются 107 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Обучением и воспитанием обитателей детского дома в возрасте от 3 до 18 лет занимаются 44 педагогических, технических и медицинских работника. Здесь действуют кружки танцев, вокала, домоводства, ковроткачества, изобразительного искусства.

Обойдя комнаты, Мехрибан Алиева побеседовала с обитателями детского дома, поинтересовалась их проблемами и желаниями.

Во время беседы обитатель детского дома Санан Мамедов напомнил об одной из встреч вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки. Он сообщил, что на этой встрече Лейла Алиева поинтересовалась мечтами и желаниями детей. Санан, страдающий серьезным заболеванием глаз, сказал, что его самая большая мечта – излечиться от этой болезни. При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Санан был успешно прооперирован, и в настоящее у него нет проблем со зрением. Санан Мамедов выразил признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за исполнение его самой заветной мечты.

Детский дом, отремонтированный и реконструированный в современном стиле, оснащен необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием. В здании установлены системы видеонаблюдения, интернета и оповещения о пожаре. Строительные работы, капитальный ремонт и реконструкция, начавшиеся при поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2014 году в рамках исполнения Плана мероприятий по реализации утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 17 января 2014 года "Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2014-2016 годах", завершились в 2016 году.

В учреждении имеется богатая библиотека. Первая леди Азербайджана отметила важность пропаганды чтения книг среди детей.

Во время капитального ремонта были дополнительно построены столовая, гимнастический, спортивный и актовый залы, комната для встреч с родителями. В ходе ремонта площадь территории детского дома была расширена на 590 кв. м и составляет сейчас 2126 кв. м.

Так же как всегда, обитатели детского дома и на этот раз собрались вокруг Мехрибан Алиевой, продемонстрировали первой леди Азербайджана, которую считают самым большим другом, свои умения, прочитали стихи, сфотографировались вместе.

Во дворе учреждения построена спортивная площадка с искусственным зеленым покрытием, проведено озеленение, на территории и на фасаде здания создана современная осветительная система, установлены декоративные сиденья для отдыха детей.

Фонд Гейдара Алиева окружает постоянным вниманием и заботой все детские дома в стране, в том числе и детский дом №3. В летние месяцы эти дети отдыхают в построенном при поддержке Фонда в поселке Бузовна четырехэтажном оздоровительном центре отдыха, отвечающем современным требованиям.

Выпускники детского дома также всегда чувствуют поддержку Фонда. Так, юноши - бывшие обитатели детского дома по завершении военной службы обеспечиваются работой и общежитием на нефтеперерабатывающем заводе. А девушки-выпускницы учреждения живут в доме, построенном в Масазыре для выпускников детских домов.

Выразив удовлетворение условиями, созданными в детском доме, Мехрибан Алиева пожелала успехов коллективу учреждения.