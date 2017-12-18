Омбудсмен: В Азербайджане ни один мигрант не подвергается насилию

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Из-за того, что Азербайджан является привлекательной страной, число мигрантов, прибывающих в страну постоянно растет".

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Эльмира Сулейманова сказала на проходящем в Баку мероприятии в связи с Международным днем мигранта.

Она отметила, что Азербайджан создает все условия для мигрантов: "Мигранты требуют к себе большого внимания. Азербайджан в области защиты прав мигрантов осуществляет работу совместно с международными организациями".

Омбудсмен подчеркнула, что ни один мигрант в Азербайджане не подвергается насилию, для них создаются все условия в соответствии с законодательством.