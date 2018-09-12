Обратившийся в ASAN VİZA 100-летний турист ознакомился с работой ASAN xidmət

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обратившийся в ASAN VİZA самый пожилой турист ознакомился с работой ASAN xidmət.

Как сообщает Report, 100-летний гражданин Изариля болгарского происхождения Данон Яаков обратился в ASAN xidmət.

Д.Яаков сообщил, что это его первый визит в Азербайджан: "Я слышал об Азербайджане, после почитал, заинтересовался. Из полученной информации я узнал, что люди здесь искренние, гостеприимные, а еда очень вкусная. Приехав сюда, я убедился в верности этой информации".

По его словам, в Азербайджане у него не возникало никаких трудностей: "При въезде в Азербайджан были проблемы с документами, молодцы, оперативно все решили. Страна мне очень полюбилась".