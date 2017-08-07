Обнародована статистика лиц, получивших профтехобразование в Нахчыванской АР

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года в Нахчыванской Автономной Республике созданы 1302 новых рабочих мест, 1273 (97,8%) из которых являются постоянными.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Автономной Республики, в соответствии с требованиями рынка труда за истекший период текущего года в Нахчыванском региональном центре профессионального образования к профессиональным курсам привлечены 231 человек, которые обучены специальностям электромонтера, парикмахера, помощника повара и пр.

Кроме того, за истекший период этого года в находящихся в подчинении министерства образования Автономной Республики учреждениях профтехобразования 1646 человек получили различные профессии.