Госагентство: Доля трудоспособного населения на освобожденных территориях превысит 73%

На первом этапе программы "Великое возвращение" на освобожденные территории планируется переселить 1 293 тыс. человек, из которых 73% являются трудоспособными.

На первом этапе программы "Великое возвращение" на освобожденные территории планируется переселить 1 293 тыс. человек, из которых 73% являются трудоспособными.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, это примерно 94,4 тыс. человек, из которых в том числе 19,2% имеют профессии, а 76,3 тыс. человек - неквалифицированные.

Аббасбейли напомнил, что по сей день на освобожденные территории были переселены 4 691 человек, в том числе 3 116 – трудоспособного возраста: "Экономически активными являются 1 934 человека, в возрасте от 0 до 14 лет - 1 123 человека, старше 65 лет - 452 человека, а число квалифицированных специалистов - 977 человек, число трудоустроенных - 1 138 человек, или 36,5% от трудоспособного населения".

Глава агентства подчеркнул, что в рамках программы "Великое возвращение" также восстанавливается деятельность центров занятости, разработана дорожная карта по организации профессиональной подготовки граждан.