Министр: В Азербайджане при принятии на работу ориентация не уточняется

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в вопросах работы нет никаких ограничений в связи с сексуальными меньшинствами".

Как сообщает Report, об этом на национальном парламентском семинаре "Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане в призме Европейской социальной хартии", организованном в Баку комитетом по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

"В законодательстве Азербайджана нет никаких ограничений для сексуальных меньшинств и при принятии на работу ориентация не уточняется. То есть такого ограничения нет в законе. Каждый человек независимо от принадлежности к тому или иному полу имеет право занять желаемую позицию. Пока он сам не скажет, никто не узнает, какова его ориентация", - добавил министр.