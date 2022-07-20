Министр семьи и социальных услуг Турции посетила Агентство DOST

По приглашению Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей министр семьи и социальных услуг Турции Дарья Янык и делегация посетили Агентство DOST.

По приглашению Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей министр семьи и социальных услуг Турции Дарья Янык и делегация посетили Агентство DOST.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, гости ознакомились с центром DOST № 1, где им была предоставлена подробная информация о процессе обслуживания.

Было отмечено, что концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, начала реализовываться в 2018 году по Указу президента Ильхама Алиева.

Затем между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством семьи и социальных услуг Турецкой Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Сахиль Бабаев и Дарья Янык.