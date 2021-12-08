Министр назвал число обеспеченных работой по программе "Марафон занятости"

"Марафон занятости" был объявлен в августе. На сегодняшний день около 600 работодателей присоединились к программе и заявили о более 3760 вакансиях.

"Марафон занятости" был объявлен в августе. На сегодняшний день около 600 работодателей присоединились к программе и заявили о более 3760 вакансиях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме развития карьеры.

По его словам, на сегодняшний день около 1300 членов семей шехидов и ветеранов были обеспечены работой в рамках марафона: "Участники Отечественной войны, члены семей шехидов и ветераны были охвачены не только марафоном занятости, но и самими программами занятости. Более 6000 семей вовлечены в программы самозанятости, общественных работ и занятости.

В целом, более 8000 семей шехидов, инвалидов войны были обеспечены программами занятости, и этот процесс будет продолжаться".