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Министр назвал число обеспеченных работой по программе "Марафон занятости"

Министр назвал число обеспеченных работой по программе "Марафон занятости" "Марафон занятости" был объявлен в августе. На сегодняшний день около 600 работодателей присоединились к программе и заявили о более 3760 вакансиях.
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 13:10
Министр назвал число обеспеченных работой по программе Марафон занятости

"Марафон занятости" был объявлен в августе. На сегодняшний день около 600 работодателей присоединились к программе и заявили о более 3760 вакансиях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме развития карьеры.

По его словам, на сегодняшний день около 1300 членов семей шехидов и ветеранов были обеспечены работой в рамках марафона: "Участники Отечественной войны, члены семей шехидов и ветераны были охвачены не только марафоном занятости, но и самими программами занятости. Более 6000 семей вовлечены в программы самозанятости, общественных работ и занятости.

В целом, более 8000 семей шехидов, инвалидов войны были обеспечены программами занятости, и этот процесс будет продолжаться".

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Версия на азербайджанском языке "Məşğulluq marafonu" proqramı ilə işlə təmin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

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