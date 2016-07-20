Министерство: Заявлений в связи с нарушением трудовых прав работодателями в жаркую погоду не поступало

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За последние три дня в министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявлений в связи с несоблюдением работодателями требований законодательства в жаркую погоду не поступало.

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе по связям с общественностью МТСЗН, Государственная служба инспекции труда при министерстве обратилась к работодателям и порекомендовала выполнять требования законодательства в случаях превышения температуры отметки 41 градус в целях охраны здоровья работников.

Отметим, что Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям. В обращении говорится, что, согласно 233-й статье Трудового кодекса, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию на открытом воздухе или в закрытых помещениях без охлаждающих установок приостанавливается любая работа. В этих случаях работникам должны быть предоставлены перерывы, количество и сроки которых определяются совместным решением работодателей и профсоюзной организации.

В последние дни температура воздуха в Азербайджане превышала отметку 41 градус по Цельсию.