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    МЧС обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом - ВИДЕО

    Несоблюдение правил – опасно для жизни!© Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном создает угрозу отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом.

    В информации отмечается, что во избежание опасности, необходимо следовать следующим правилам:

    - газовые приборы должны соответствовать установленным стандартам;

    - высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см;

    - вентиляционная система должна быть исправна, форточка - открыта;

    - в ванной комнате должна иметься вентиляционная труба, в нижней части двери - отверстие для притока воздуха;

    - чистку дымоходов необходимо проводить дважды в год.

    Запомните! Угарный газ не имеет запаха и его невозможно ощутить!

    Признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость.

    Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды, срочно вызвать скорую помощь!

    Помните! Несоблюдение правил – опасно для жизни!

    В случае опасности звоните по номеру 112! 

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