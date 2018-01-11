МЧС обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом - ВИДЕО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном создает угрозу отравления угарным газом.
Как сообщает Report, министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом.
В информации отмечается, что во избежание опасности, необходимо следовать следующим правилам:
- газовые приборы должны соответствовать установленным стандартам;
- высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см;
- вентиляционная система должна быть исправна, форточка - открыта;
- в ванной комнате должна иметься вентиляционная труба, в нижней части двери - отверстие для притока воздуха;
- чистку дымоходов необходимо проводить дважды в год.
Запомните! Угарный газ не имеет запаха и его невозможно ощутить!
Признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость.
Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды, срочно вызвать скорую помощь!
Помните! Несоблюдение правил – опасно для жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112!
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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