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    Хиджран Гусейнова: В азербайджанских семьях женщины продвинулись дальше мужчин

    © Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В последнее время мы видим, что в азербайджанских семьях женщины продвигаются дальше мужчин".

    Об этом Report заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейновa.

    Она отметила, что в последнее время женщины в Азербайджане очень развиваются: 

    "Женщины стараются занять свою нишу  в нашем обществе. Мы даже часто видим, что в семьях женщины продвигаются дальше мужчин. При этом в некоторых семьях возникают конфликты. В это время представители, психологи Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей помогают семьям, дают советы. Из-за мелкой проблемы человек не должен разрушать семью. Нужно быть немного внимательнее, блюсти интересы детей. Нужно брать пример с образцовых семей и развиваться".

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