Хиджран Гусейнова: В азербайджанских семьях женщины продвинулись дальше мужчин

© Report

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В последнее время мы видим, что в азербайджанских семьях женщины продвигаются дальше мужчин".

Об этом Report заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейновa.

Она отметила, что в последнее время женщины в Азербайджане очень развиваются:

"Женщины стараются занять свою нишу в нашем обществе. Мы даже часто видим, что в семьях женщины продвигаются дальше мужчин. При этом в некоторых семьях возникают конфликты. В это время представители, психологи Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей помогают семьям, дают советы. Из-за мелкой проблемы человек не должен разрушать семью. Нужно быть немного внимательнее, блюсти интересы детей. Нужно брать пример с образцовых семей и развиваться".