Государственный комитет обратился к детям, подвергшимся насилию

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Детей бьют те люди, которые неспособны обучить и перевоспитать их.

Об этом в заявлении Report сказал старший консультант отдела по проблемам детей Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Парвиз Алиев.

Представитель комитета считает, что если ученик не готов к занятиям, то этот вопрос нельзя решить рукоприкладством.

Он отметил, что случаи насилия в отношении детей чаще всего происходят на семейно-бытовой почве: "Предпринимаются меры в связи со случаями насилия на семейно-бытовой почве. Действия насильников находится под непосредственным контролем. Нет конкретной статистики о случаях насилия в общественных местах, школах, вузах. При таких случаях рекомендует детям, подвергшимся насилию, лично обратиться в соответствующие структуры. Для этого необходимо создать горячую линию, контактные телефоны следует выставить в учебных заведениях в форме объявления".

П.Алиев подчеркнул, что избиение ребенка не является способом воспитания: "В 2012 году комитет провел опрос среди учителей регионов на тему "Можно ли избивать или ударять ребенка?" Согласно результатам опроса, учителя считают нормой воспитывать детей, применив к ним незначительную физическую силу. Государственный комитет проводит просветительские работы для того, чтобы искоренить подобные пережитки прошлого".