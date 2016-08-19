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    Центры Службы ASAN откроются еще в двух районах Азербайджана

    Инам Керимов: Количество центров Службы ASAN в последующие годы увеличится

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ "Количество центров Службы ASAN в последующие годы увеличится".

    Как передает Report, об этом сказал журналистам председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

    Он отметил, что в этом году в Масаллы откроется 11-й по счету центр Службы ASAN. По словам И.Керимова, в последующие два года планируется создание центров Службы ASAN в Шеки и Губе. 

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