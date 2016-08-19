Центры Службы ASAN откроются еще в двух районах Азербайджана

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ "Количество центров Службы ASAN в последующие годы увеличится".

Как передает Report, об этом сказал журналистам председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

Он отметил, что в этом году в Масаллы откроется 11-й по счету центр Службы ASAN. По словам И.Керимова, в последующие два года планируется создание центров Службы ASAN в Шеки и Губе.