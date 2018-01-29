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    Центр перевода организует отборочные туры для сертифицирования переводчиков

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В целях усовершенствования области языка и перевода, выявления и сертифицирования профессионалов (для дальнейшего сотрудничества по договору), Центр перевода при Кабинете министров Азербайджанской Республики организует отборочные туры.

    Как сообщили Report в центре, в ходе отборочных туров будут проверены языковые и переводческие навыки кандидатов в общественно-политической, научно-технической, финансовой, экономической, медицинской областях и юриспруденции.

    Для участия в турах до 1 марта следует направить нижеуказанные документы на электронный адрес info@aztc.gov.az, либо представить их по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.Алимардана Топчибашева, 74.

    Для прохождения регистрации необходимы следующие документы:

    1. Копия удостоверения личности;

    2. 2 фотографии (3x4);

    3. CV

    В разделе "тема" электронного обращения следует указать языки и области перевода. 

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