Бахар Мурадова: Люди не должны жертвовать детьми ради собственных негативных амбиций

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Процесс принятия законов и их содержание могут быть идеальными, однако, мы будет сталкиваться с трудностями до тех пор, пока законы не будут превыше традиций".

Как сообщает Report, об этом, выступая на международной конференции на тему "Расширение возможностей для предотвращения ранних браков", заявила заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правам человека Бахар Мурадова.

По ее словам, отношение азербайджанского правительства к ранним бракам однозначно: "На права женщин и детей мы смотрим как на приоритетный вопрос. Для этого правительство выполняет все возложенные на нее задачи. Парламент Азербайджана достиг значимых успехов в области законодательства, связанного с браком и семьей. Отношение общества к подобного рода вопросам решающее".

Как отметила Б.Мурадова, люди не могут жертвовать детьми ради собственных негативных амбиций: "Дети должны играть с игрушками. Однако их самих превращают в игрушку. Мы должны уделять внимание семейному воспитанию. Мы воспитываем наших девочек в зависимости от воли других, а мальчикам даем возможность почувствовать господство над другими".