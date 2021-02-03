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Азербайджан лидирует в рейтинге стран по рождаемости на Южном Кавказе

Азербайджан лидирует в рейтинге стран по рождаемости на Южном Кавказе В рейтинге стран мира по уровню рождаемости, согласно данным Central Intelligence Agency (CIA), Азербайджан занял 126-е место из 229
Социальная защита
3 февраля 2021 г. 13:49
Азербайджан лидирует в рейтинге стран по рождаемости на Южном Кавказе

В рейтинге стран мира по уровню рождаемости, согласно данным Central Intelligence Agency (CIA), Азербайджан занял 126-е место из 229.

Как передает Report со ссылкой на CIA, на 10 тысяч человек в стране приходится в среднем 145 родившихся.

Открывают рейтинг Нигер (475 родившихся на 10 тысяч населения), Ангола (427) и Уганда (423). Последнее место в рейтинге занимает Монако (всего 64 родившихся).

Среди стран Южного Кавказа у Азербайджана самый лучший показатель: на 10 тысяч человек в Армении приходится 119 новорожденных, в Грузии этот показатель составил 116 родившихся.

Из стран СНГ по числу новорожденных лидируют Таджикистан (на 10 тысяч человек приходится 218 новорожденных), Кыргызстан (206), Туркменистан (183), Казахстан (164), Узбекистан (161).

В России на 10 тысяч человек в стране приходится в среднем 100 родившихся, в Беларуси — 95.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, численность населения Азербайджана за январь-ноябрь 2020 года увеличилась на 56,292 тысяч человек или на 0,6% - до 10 млн 123,4 тыс. на 1 декабря.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тысячу мужчин в Азербайджане приходится 1 002 женщины.

За 11 месяцев 2020 года в республике родились 116,454 тысяч младенцев, что на 9,9% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тысячу человек за указанный период составил 12,7. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 3 106 двойняшек, 117 тройняшек и 4 четверняшки.

За 11 месяцев в Азербайджане умерло 61,147 тысяч человек. Уровень смертности на каждые 10 тысяч человек составил 67. В январе-ноябре 2019 года уровень смертности составлял 56.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan doğum səviyyəsinə görə Qafqazda liderdir

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